Activist opgepakt in Thailand

ANP Activist opgepakt in Thailand

SAMUT PRAKAN - Joshua Wong, een 19-jarige studentenleider die meegeholpen heeft bij de organisatie van de pro-democratieprotesten in Hong Kong in 2014, is in Thailand gearresteerd. Hij mag het land niet in, op verzoek van China.

Door ANP - 5-10-2016, 3:34 (Update 5-10-2016, 3:34)

Wong zou spreken op een evenement over studentenprotesten in het verleden.

Douanemedewerkers van Suvarnabhumi Airport bevestigen de arrestatie van Wong. Hij zou teruggestuurd worden naar Hong Kong.