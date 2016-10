Florida zet zich schrap voor orkaan Matthew

ANP Florida zet zich schrap voor orkaan Matthew

HAVANA - De autoriteiten in de Amerikaanse staat Florida hebben een orkaanwaarschuwing afgegeven in verband met orkaan Matthew. De orkaan, die dinsdagnacht huishield op Haïti, bevond zich woensdagochtend vlakbij de oostelijke punt van Cuba en trekt later op de dag waarschijnlijk door naar Florida.

Door ANP - 5-10-2016, 5:01 (Update 5-10-2016, 8:09)

Vooral het zuidoosten van Florida loopt gevaar, stelt het Nationale Orkaancentrum. De inwoners van de staat moeten rekening houden met windstoten tot 115 kilometer per uur en 10 centimeter regen. ,,Geen beschutting zoeken kan leiden tot ernstige verwondingen of zelfs doden'', aldus het Orkaancentrum.

Matthew is de krachtigste orkaan in jaren in het Caribisch gebied. De Dominicaanse Republiek en Haïti werden dinsdagnacht hard getroffen. Zeker vier mensen in de Dominicaanse Republiek lieten het leven, in Haïti vielen ten minste twee doden. Gevreesd wordt dat het dodental nog flink zal oplopen.