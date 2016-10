VN: hulpkonvooi getroffen door luchtaanval

ANP VN: hulpkonvooi getroffen door luchtaanval

GENÈVE - De aanval vorige maand op een hulpkonvooi bij de Syrische stad Aleppo werd uitgevoerd door gevechtsvliegtuigen. Dat stelt een expert van de Verenigde Naties. Bij de aanval op het konvooi van het Rode Kruis kwam een twintigtal mensen om.

Door ANP - 5-10-2016, 11:11 (Update 5-10-2016, 11:11)

Over wie er achter de aanval zit, wordt al weken gebakkeleid. De Verenigde Staten wijzen met de beschuldigende vinger naar Rusland, maar Moskou ontkent elke betrokkenheid. Zelfs over wat voor aanval het was, bestond geen overeenstemming. Maar UNOSAT, een VN-instantie die gespecialiseerd is in de analyse van satellietbeelden, zegt er nu dus uit te zijn. ,,Aan de hand van onze analyse hebben we vastgesteld dat het een luchtaanval was en volgens mij hebben diverse andere bronnen dat bevestigd'', zei Lars Bromley van UNOSAT.

Over de schuldvraag sprak UNOSAT zich niet uit. Secretaris-generaal Ban Ki-moon liet vorige week wel weten dat hij een onderzoek instelt naar de aanval. Hij riep alle partijen in het conflict in Syrië op om mee te werken.