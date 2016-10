FBI pakt agent van NSA op

WASHINGTON - De FBI heeft woensdag een medewerker van de Amerikaanse geheime dienst NSA gearresteerd. De federale dienst onderzoekt of de man zeer geheime computercodes heeft gestolen. Met die codes kon de NSA in netwerken in onder meer Rusland, China, Iran en Noord-Korea inbreken.

Het ministerie van Justitie in Washington deelde mee dat de aangehouden 51-jarige verdachte Harold Thomas Martin heet. Hij zou voor Booz Allen Hamilton hebben gewerkt, hetzelfde consultancybureau waar ook Edward Snowden voor werkte. Snowden, voormalig CIA-agent, speelde in 2013 geheime documenten over spionageactiviteiten van de NSA door aan enkele kranten, waarna hij de VS ontvluchtte.