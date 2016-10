Toch geen strengere abortuswet in Polen

WARSCHAU - Polen krijgt waarschijnlijk toch geen strengere abortuswet. Leden van de regerende partij Recht en Rechtvaardigheid (PiS) keerden zich woensdag uiteindelijk tegen een nieuwe wet.

De partijleden reageerden op de massale protesten tegen de wet. Maandag gingen in Warschau duizenden vrouwen in het zwart gehuld de straat op om te betogen tegen het dreigende algehele verbod van abortus. Er waren ook in enkele andere steden demonstraties.

De wet beperkt op dit moment legale vormen van abortus al tot een minimum in het rooms-katholieke land. Het burgerinitiatief Stop Abortus wilde het afbreken van de zwangerschap helemaal verbieden.

De PiS, die een meerderheid heeft in het parlement, heeft de wet in eerste lezing aangenomen. Maar de volksvertegenwoordigers moeten er nog een keer over stemmen.