Uitstel verkiezingen Haïti na Matthew

PORT- AU-PRINCE - Haïti heeft de presidentsverkiezingen die zondag zouden worden gehouden uitgesteld vanwege de orkaan Matthew. Door de enorme storm zijn in Haïti en Cuba zeker zeventien mensen om het leven gekomen.

Door ANP - 5-10-2016, 20:57 (Update 5-10-2016, 20:57)

Matthew is de sterkste storm in de afgelopen tien jaar in het gebied. Er werden op Haïti en Cuba windstoten van 230 kilometer per uur gemeten. De kracht van de orkaan is woensdag iets afgenomen.

De orkaan koerst naar de Bahama's en de Amerikaanse oostkust.