Matthew eist 26 levens op weg naar VS

ANP Matthew eist 26 levens op weg naar VS

MIAMI - De orkaan Matthew heeft tot nu toe aan 26 mensen het leven gekost. De krachtige storm teisterde het Caribische gebied met windsnelheden tot 230 kilometer per uur. De vele overstromingen en gevolgen van de storm zorgden voor vier doden in de Dominicaanse Republiek en 22 in Haïti.

Door ANP - 6-10-2016, 3:35 (Update 6-10-2016, 3:35)

Na de Cariben zal Matthew naar verwachting in de loop van donderdag de zuidoostelijke staten van de Verenigde Staten bereiken. Inwoners van die staten vluchtten landinwaarts of slaan grote voorraden voedsel en benzine in.

President Barack Obama en gouverneurs van verschillende staten riepen miljoenen inwoners op tot evacuatie. Het oog van de storm die naar verwachting nog aansterkt zal in de loop van donderdag over Florida trekken. Meteorologen kunnen nog niet aangeven waar Matthew de meeste schade zal aanrichten. De orkaan trekt in de nacht van woensdag op donderdag over de Bahama's waar het naar verwachting nog zal aansterken. Donderdag kan Florida zich opmaken voor krachtige schokwinden, stormvloeden en hevige regenval.

Inmiddels zijn de evacuaties begonnen en meldden verschillende benzinestations dat de benzine op is.