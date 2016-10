CIA moet uitleg over brute ondervraging geven

SPOKANE - Twee voormalige hooggeplaatste medewerkers van de CIA moeten in een civiele procedure onder ede uitleg geven over keiharde verhoren door de geheime dienst. Een federale rechter heeft dat bepaald in een procedure die door de burgerrechtenorganisatie America Civil Liberties Union (ACLU) is gestart.

Door ANP - 6-10-2016, 10:19 (Update 6-10-2016, 10:19)

De beslissing brengt Jose Rodriguez voor de rechter. Hij was het hoofd van het centrum voor contraterrorisme van de CIA na de aanslagen van 11 september 2001. De tweede CIA-medewerker die verantwoording moet komen afleggen is John Rizzo, voormalig algemeen adviseur, schrijft The Washington Post.

Nadat verhoormethoden van de CIA van terreurverdachten bekend raakten, werden die algemeen als marteling gekenschetst. De ACLU vertegenwoordigt drie voormalige gevangenen van de geheime dienst in een civiele procedure tegen CIA-psychologen die onder meer betrokken waren bij de toepassing van het zogenoemde waterboarding op al-Qaeda-verdachten.

President Obama greep in 2009 in en beëindigde de omstreden verhoormethode, die wordt omschreven als het simuleren van verdrinking.