ANP Regering Pakistan waarschuwt het leger

ISLAMABAD - De Pakistaanse regering heeft het leger opgeroepen tegen extremisten op te treden in plaats van ze te ondersteunen. Het leger en de militaire geheime dienst zouden islamitische groepen in de buurlanden India en Afghanistan steunen.

Door ANP - 6-10-2016, 11:48 (Update 6-10-2016, 11:48)

Pakistan dreigt door de houding van zijn militairen en geheime dienst internationaal gezien in een isolement te raken, aldus de regering. Na enkele spectaculaire aanslagen in de twee buurlanden, wees de beschuldigende vinger mede naar Pakistan. Daarmee haalde Islamabad zich de woede van India, Afghanistan en de Verenigde Staten op de hals. De relatie met die landen heeft een dieptepunt bereikt.

De regering zou het hoofd van de geheime dienst en de nationale veiligheidsadviseur erop uitsturen om IS-groepen in de grensstreek duidelijk te maken dat zij geen steun hebben te verwachten. Bovendien zou het onderzoek naar Pakistaanse bemoeienis met twee grote aanslagen weer ter hand moeten worden genomen. Het gaat om de aanslag in Mumbai in India in 2008 (zeker 174 doden) en op de Indiase militaire basis Pathankot in januari (elf doden).