Kandidaat-leider UKIP na ruzie in ziekenhuis

STRAATSBURG - Europarlementariër Steven Woolfe van de Britse onafhankelijkheidspartij UKIP is donderdag na een 'woordenwisseling' tijdens een bijeenkomst met partijgenoten in Straatsburg 'in serieuze toestand' opgenomen in het ziekenhuis, aldus UKIP-voorman Nigel Farage. Woolfe kondigde woensdag aan dat hij kandidaat is voor het partijleiderschap.

Door ANP - 6-10-2016, 14:31 (Update 6-10-2016, 14:31)

Farage, die na het 'brexit'-referendum opstapte als UKIP-leider, neemt die post tijdelijk waar sinds zijn opvolgster Diane James er twee dagen geleden na slechts achttien dagen leiderschap mee ophield. Woolfe, die donderdag zijn 49e verjaardag viert, is een van de favorieten voor de functie.

,,Het spijt mij dat als gevolg van een woordenwisseling tijdens een UKIP-bijeenkomst Steven Woolfe is ingestort en naar het ziekenhuis is vervoerd", meldt Farage. Volgens The Guardian zou hij klappen hebben gehad. De UKIP-fractie, bestaande uit 24 leden, is in Straatsburg voor de plenaire vergadering van het parlement. Woolfe is sinds 2014 EU-parlementariër.