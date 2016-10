Broer aanvaller Brussel ook terreurverdachte

BRUSSEL - De Belgische politie heeft de broer opgepakt van de man die woensdag in Brussel twee agenten neerstak. Een rechter die is gespecialiseerd in terrorismezaken besluit vrijdag of de in 1970 geboren Aboubaker D. in de cel moet blijven, liet het federaal parket weten.

Door ANP - 6-10-2016, 18:59 (Update 6-10-2016, 18:59)

Het voorarrest van de dader van de steekpartij, de 43-jarige Belg Hicham D., is inmiddels verlengd, aldus het parket. Hij wordt verdacht van ,,poging tot moord in een terroristische context en deelname aan de activiteiten van een terroristische groep’’.

Hicham D. stak woensdag twee agenten neer in de Brusselse gemeente Schaarbeek. De oud-militair en kickbokser had contacten met Syriëstrijders. Nadat hij een derde agent had geslagen, werd hij in zijn been geschoten en aangehouden.

Over zijn motief is nog niets bekendgemaakt. Wel is bekend dat hij een aantal jaar geleden is aangereden door een politieauto en mogelijk wraakgevoelens had. In zijn huis zijn geen wapens of explosieven gevonden.