Klimaatakkoord voor de burgerluchtvaart

MONTREAL - De burgerluchtvaart heeft voor het eerst een internationale overeenkomst gesloten om de uitstoot van CO2 tegen te gaan. Over het akkoord is zes jaar onderhandeld en ondanks bezwaren van India en Rusland werd het donderdag door de VN-instantie voor de burgerluchtvaart (ICAO) in Montreal goedgekeurd.

Door ANP - 6-10-2016, 20:30 (Update 6-10-2016, 20:30)

De afspraken gaan gelden voor zowel passagiers- als vrachtvluchten. ,,Dit is een historisch moment'', zei Victor Aguado, de Spaanse vertegenwoordiger bij de ICAO.

Het akkoord volgt vlak op een belangrijk moment voor het klimaatakkoord van Parijs, waarin de luchtvaart niet is opgenomen. Het Europees Parlement stemde er deze week mee in, waardoor er nu genoeg steun is voor het Parijs-akkoord om in werking te treden.