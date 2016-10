Leerlingen steken klasgenoot in brand

AALST - Een 19-jarige leerling van een school voor buitengewoon onderwijs in het Belgische Aalst is donderdag in brand gestoken door zijn klasgenoten. De tiener liep daarbij tweedegraads brandwonden op.

Door ANP - 7-10-2016, 1:22 (Update 7-10-2016, 1:22)

Het zou volgens verklaringen van de minderjarige daders gaan om een uit de hand gelopen grap. ,,In de kleedkamer van de praktijklokalen begon een spel tussen enkele leerlingen met een bus deodorant en een aansteker", zegt een woordvoerder van de school. De kleding van het slachtoffer vatte daarbij vlam. ,,Leerlingen en leraren dienden meteen de eerste zorgen toe, waarna de jongen werd overgebracht naar het nabijgelegen ziekenhuis." Het slachtoffer kon in de loop van de avond het ziekenhuis verlaten.

De politie heeft de twee minderjarige daders meegenomen voor verhoor. De directie van de school beraadt zich nog over te nemen tuchtmaatregelen.