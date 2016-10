Matthew doet het ietsje rustiger aan

MIAMI - De orkaan Matthew heeft vrijdag iets aan kracht ingeboet. Hij beweegt zich langs de oostkust van Florida in noordwestelijke richting en bereikt windsnelheden van maximaal 195 kilometer per uur (categorie 3). Toen de orkaan donderdag Haïti trof, deed hij dat met snelheden tot 230 kilometer per uur (categorie 4).

Door ANP - 7-10-2016, 9:58 (Update 7-10-2016, 9:58)

Het National Hurricane Center in de Verenigde Staten meldt dat Matthew zich met een snelheid van ongeveer 20 kilometer per uur in noordwestelijke richting verplaatst. Ondanks de iets afgenomen windsnelheid zal de schade die de storm in de zuidoostelijke kuststaten veroorzaakt naar verwachting aanzienlijk zijn. Het oog van de storm nadert momenteel de oostkust van Florida.

In het Caribisch gebied bestaat de erfenis van Matthew tot dusver uit ongeveer 340 doden en aanzienlijke materiële schade.