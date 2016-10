Cordaid geeft 50.000 euro noodhulp aan Haïti

DEN HAAG - Cordaid stelt een eerste bijdrage van 50.000 euro beschikbaar voor noodhulp aan het door de orkaan Matthew getroffen Haïti. Dat heeft noodhulpcoördinator Paul Borsboom van de hulporganisatie vrijdag gezegd. Daarna bekijkt de organisatie wat en of er meer nodig is.

Door ANP - 7-10-2016, 10:34 (Update 7-10-2016, 10:34)

Het is volgens hem nog moeilijk in te schatten hoe groot de schade is. Wel is duidelijk dat er gebrek is aan voedsel en gezondheidszorg . Delen van het land zijn vooral getroffen door overstromingen. Volgens Borsboom is 90 tot 95 procent van de huizen in de getroffen gebieden beschadigd en kan 80 procent van de oogst als verloren worden beschouwd.

Ook is er behoefte aan schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. Door de overstromingen zijn waterputten vervuild geraakt. Cholera en andere ziektes liggen op de loer.

Cordaid werkt in Haíti nauw samen met de lokale partnerorganisatie Caritas Haïti. Zelf heeft Cordaid een handjevol hulpverleners in het land.