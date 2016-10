Indiase oplichters slaan slag in VS

MUMBAI - De politie van India heeft een enorme oplichtingszaak aan het licht gebracht. Honderden Indiërs blijken betrokken bij pogingen om Amerikaanse belastingbetalers geld uit de zak te kloppen. Er zijn de afgelopen week al zeventig mensen aangehouden. Nog eens 630 anderen staan op de verdachtenlijst.

Door ANP - 7-10-2016, 12:02 (Update 7-10-2016, 12:02)

De verdachten waren getraind om zich met een Amerikaans accent voor te doen als medewerker van de belastingdienst in de Verenigde Staten. Onschuldige Amerikaanse burgers werden gebeld met het dringende advies geld over te maken om te voorkomen dat de belastingdienst een inval zou doen en ze hun huis, baan en geld zouden kwijtraken.

De politie in India vermoedt dat duizenden Amerikanen het slachtoffer van de oplichters zijn geworden. In totaal hebben ze mogelijk tientallen miljoenen dollars overgemaakt, zo meldt The Guardian.