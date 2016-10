Honderdduizenden zonder stroom door Matthew

TALLAHASSEE - Zo'n 600.000 huishoudens zijn door de orkaan Matthew in de Amerikaanse staat Florida zonder elektriciteit komen te zitten. Dat heeft gouverneur Rick Scott vrijdag bekendgemaakt.

Door ANP - 7-10-2016, 15:47 (Update 7-10-2016, 15:47)

Volgens Scott waren er geen berichten over slachtoffers door de storm die vrijdag langs de oostkust van de staat trekt. In de kuststreek waren overstromingen. Matthew bereikte Florida terwijl de orkaan in kracht was afgenomen. Deskundigen denken dat het oog van de storm in de nacht van vrijdag op zaterdag langs of net over de kust zal trekken.