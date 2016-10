VN-Veiligheidsraad stemt over Aleppo

NEW YORK - De VN-Veiligheidsraad stemt zaterdag over een resolutie die Rusland en de Verenigde Staten oproept een staakt-het-vuren in de belegerde Syrische stad Aleppo tot stand te brengen. De resolutie is ingediend door Frankrijk.

Door ANP - 7-10-2016, 18:56 (Update 7-10-2016, 18:56)

Of de resolutie het haalt, valt te betwijfelen. Rusland heeft al laten weten een veto te zullen uitspreken. ,,Ik heb het vermoeden dat het werkelijke motief is om een Russisch veto uit te lokken'', verklaarde de Russische VN-ambassadeur Vitali Tsjoerkin.

Het Syrische leger is met steun van Rusland en Iran bezig met een offensief in het oosten van Aleppo om rebellen uit de stad te verjagen. Ongeveer 250.000 burgers zitten onder erbarmelijke omstandigheden vast in de stad.