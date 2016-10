Turkse diplomaten vragen asiel in Duitsland

BERLIJ - Zeker drie Turkse diplomaten hebben sinds de mislukte couppoging in Turkije in juli asiel gevraagd in Duitsland. Volgens Duitse media is de militaire attaché van de ambassade in Berlijn een van hen. Het bericht kan de betrekkingen tussen Duitsland en Turkije, die toch al onder druk staan, verder verslechteren.

Door ANP - 7-10-2016, 19:48 (Update 7-10-2016, 19:48)

Na de mislukte staatsgreep begon president Erdogan van Turkije met een grote schoonmaakactie gericht op aanhangers van de geestelijke Gülen. Volgens Erdogan zat die achter de couppoging. Erdogan liet duizenden vermeende aanhangers oppakken en/of ontslaan. Ook verklaarde hij honderden diplomatieke paspoorten ongeldig.

In Duitsland werden daardoor acht diplomaten getroffen. Drie van hen hebben volgens de berichten asiel gevraagd in Duitsland.