ANP Dodental orkaan Matthew blijft oplopen

CHANTAL - Het aantal doden in Haïti door orkaan Matthew is volgens lokale autoriteiten opgelopen tot 877. Inmiddels is duidelijk dat in afgelegen dorpen zeker 175 mensen om het leven zijn gekomen.

Door ANP - 8-10-2016, 7:23 (Update 8-10-2016, 7:23)

De ravage door de storm is enorm. Tienduizenden Haïtianen zijn dakloos geworden en op sommige plaatsten is cholera uitgebroken. Volgens de autoriteiten zitten nog ruim 61.000 mensen in opvangcentra.

Klinieken op het platteland hebben de handen vol aan gewonden die soms al dagen rondlopen met gebroken botten of ander letsel. Doordat wegen onder water zijn gelopen, hebben hulpverleners grote moeite sommige plaatsen te bereiken.

Inwoners zijn daardoor vooral op elkaar aangewezen voor hulp. ,,Mijn huis was niet verwoest, dus ik vang mensen op. Het is net een tijdelijk opvangcentrum'', zegt Bellony Amazan uit de plaats Cavaillon, waar ongeveer twaalf mensen om het leven kwamen.