Duitse flat ontruimd om dreiging

ANP Duitse flat ontruimd om dreiging

BERLIJN - De Duitse politie heeft zaterdag een appartementencomplex in de Oost-Duitse stad Chemnitz ontruimd, vanwege een ,,serieus bedreigende situatie'', aldus de politie via Twitter. Verdere details wilde de politie vooralsnog niet geven, maar het gebied in de woonwijk werd afgezet en een woordvoerder van de politie sprak van een ,,ernstige bedreiging''.

Door ANP - 8-10-2016, 13:49 (Update 8-10-2016, 13:49)

Een woning werd door de speciale eenheid van de politie bestormd, maar verdachte werd niet aangetroffen.

De bevolking werd opgeroepen het gebied te mijden en geen foto's of video's te plaatsen op sociale media.