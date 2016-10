'IS is kwart van grondgebied kwijt'

ANP 'IS is kwart van grondgebied kwijt'

LONDEN - Islamitische Staat is meer dan een kwart van het grondgebied kwijtgeraakt dat het ooit controleerde. De terreurgroep moest volgens analisten van IHS sinds januari vorig jaar 28 procent van zijn gebied inleveren, berichtte de BBC.

Door ANP - 9-10-2016, 2:30 (Update 9-10-2016, 2:30)

Het IS-gebied kromp in de eerste negen maanden van 2016 van 78,000 vierkante kilometer naar 65,500 vierkante kilometer. De organisatie verloor sinds juli slechts 2800 vierkante kilometer. Dat valt volgens IHS samen met een afname van de Russische luchtaanvallen tegen IS.

,,De verliezen aan grondgebied sinds juli zijn relatief klein van schaal, maar ongekend qua strategisch belang'', aldus IHS-analist Columb Strack. De terreurgroep is onder meer verdreven uit het Turkse grensgebied. Daardoor is het een stuk lastiger geworden om via Turkije strijders naar Syrië te smokkelen.