Palestijn schiet mensen dood in Jeruzalem

ANP Palestijn schiet mensen dood in Jeruzalem

JERUZALEM - Een Palestijnse opstandeling heeft zondag in Jeruzalem twee mensen doodgeschoten, onder wie een politiefunctionaris. Ze overleden in een ziekenhuis aan hun verwondingen. Vier anderen werden opgenomen voor behandeling. De dader kwam ook om, door een politiekogel.

Door ANP - 9-10-2016, 11:12 (Update 9-10-2016, 15:10)

Een woordvoerster bevestigde al snel dat het om een terroristische actie ging. De Palestijn opende bij een tramhalte in de buurt van het hoofdbureau van politie vanuit een auto het vuur op de mensen die daar stonden te wachten en ging er daarna vandoor. Motoragenten zetten de achtervolging in en konden hem uitschakelen.

De 39-jarige schutter, afkomstig uit het oostelijk deel van de stad, was door de rechter veroordeeld tot vier maanden gevangenisstraf wegens een eerdere aanval op een politieagent. Hij had zich deze week moeten melden. Hamas beweerde dat hij een strijder van de Palestijnse verzetsbeweging was.