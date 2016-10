VS zet alles in om Noord-Korea te isoleren

SEOUL - De Verenigde Staten zullen alle middelen gebruiken om Noord-Korea te isoleren. Dat zei VS-afgezant voor de Verenigde Naties Samantha Power zondag. ,,De VS zal ook het leger gebruiken als een afschrikking voor de dreiging vanuit Noord-Korea, vanwege het nucleaire programma."

Door ANP - 9-10-2016, 13:00 (Update 9-10-2016, 13:00)

De ambassadrice zei tijdens een persconferentie in Seoul dat Noord-Korea een groeiende bedreiging is van de wereldorde. ,,De VN-resoluties zijn één stuk gereedschap in onze kist. We zijn bereid om alle gereedschappen te gebruiken voor deze serieuze dreiging. Zoals diplomatieke druk om de wereld te overtuigen dit regime te isoleren", aldus Power.

Power deed deze uitspraken nadat ze de sterk beveiligde gedemilitariseerde zone (DMZ) tussen Noord- en Zuid-Korea had bezocht. Het bezoek aan de regio kwam nadat de VS en Zuid-Korea hadden aangedrongen op strengere VN-sancties. Noord-Korea hield vorige maand een vijfde nucleaire proef en schond daarmee meerdere VN-resoluties.