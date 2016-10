Matthew afgezwakt tot post-tropische storm

MIAMI - De orkaan Matthew is door het Nationaal Hurricane Centrum (NHC) in Miami afgezwakt tot een post-tropische storm. De storm raasde zondag over de staten North Carolina en Virginia en zorgde voor overstromingen en stroomuitval.

Door ANP - 9-10-2016, 13:26 (Update 9-10-2016, 13:26)

Nadat hij eerder honderden doden veroorzaakte in Haïti zorgde Matthew sinds donderdag voor extreme regenval en krachtige windstoten aan de zuidoost kust van de Verenigde Staten. Op de route van de storm langs de kust kwamen meer dan twee miljoen huishoudens en kantoren zonder elektriciteit te zitten. In de staten Florida, Georgia en North Carolina kwamen elf mensen om het leven.

Het totale dodental van Matthew staat nu op 892. Naast de elf doden in de VS waren er vier doden te betreuren in de Dominicaanse Republiek en zeker 877 in Haïti.