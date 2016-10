Kiezers aan het woord bij tweede debat VS

ST. LOUIS - Hillary Clinton en Donald Trump gaan zondag voor de tweede keer met elkaar in debat, maar in een ander format dan de vorige keer. Dit keer staan de presidentskandidaten niet achter een katheder, maar beantwoorden ze vragen van kiezers in het publiek.

Door ANP - 9-10-2016, 15:14 (Update 9-10-2016, 15:14)

Bill Clinton, George H.W. Bush en Ross Perot waren in 1992 de eerste presidentskandidaten die deelnamen aan een zogenoemd townhalldebat. Deze debatten zijn een stuk informeler, maar tegelijkertijd speelt het fysieke optreden van de kandidaten een veel belangrijkere rol.

De kandidaten lopen rond tijdens het debat, waardoor aspecten als hun positie op het podium, hun lichaamstaal en hun gezichtsuitdrukking tijdens de dialoog met de kiezers ook van belang zijn. Bush senior maakte een blunder door, terwijl iemand in het publiek hem een vraag stelde, op zijn horloge te kijken. Veel kijkers lazen hierin een gebrek aan interesse in de zorgen van kiezers.

Een van de grote vragen is hoe Trump het er zondag van afbrengt. Hij heeft tijdens de campagne maar weinig ervaring opgedaan met het townhallformat.