ANP Belgische pompoenenteler vestigt wereldrecord

LUDWIGSBURG - Bij de Europese kampioenschappen pompoenen telen in het Duitse Ludwigsburg heeft een Belgische teler een wereldrecord gevestigd. Mathias Willemijns presenteerde zondag een pompoen die 1190 kilo woog.

Door ANP - 9-10-2016, 19:45 (Update 9-10-2016, 19:45)

Daarmee verbeterde de pompoenboer het wereldrecord met bijna 150 kilo. De organisator van het toernooi was in zijn nopjes met de winnaar. ,,Het is waanzinnig, ik ben positief verrast met deze pompoen."

Op het EK namen achttien verschillende pompoentelers uit zeven verschillende landen deel. Willemijns verdient met zijn winst 1500 euro en nog eens 10.000 euro voor het wereldrecord.