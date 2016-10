CNN: meer vrouwonvriendelijke praat Trump

ANP CNN: meer vrouwonvriendelijke praat Trump

WASHINGTON - Na de Washington Post heeft ook televisiezender CNN zondag opnamen onthuld waarin Donald Trump zich laatdunkend uitlaat over vrouwen. Het gaat om uitspraken van Trump in de radioshow van Howard Stern, waarin hij regelmatig te gast was.

Door ANP - 9-10-2016, 23:25 (Update 9-10-2016, 23:25)

In een uitzending uit 2006 zei Trump, toen zestig jaar oud, dat hij er geen probleem mee zou hebben om het bed te delen met een vrouw van 24. In een ander interview zegt hij dat het hem niets kan schelen of hij de vrouwen met wie hij seks heeft ook bevredigt. En wanneer een vrouw ouder wordt dan 35, wordt het tijd naar een ander om te zien.

In de door CNN aangehaalde uitzendingen laat Trump zich vrijmoedig uit over zijn seksgewoonten en zijn intieme leven met zijn derde en huidige echtgenote Melania. Met Howard Stein besprak hij ook de borsten van zijn dochter Ivanka, die volgens hem ,,altijd al goed gevuld'' was.