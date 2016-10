Saudiërs claimen vernietiging van raketten

ANP Saudiërs claimen vernietiging van raketten

RYAD - Saudi-Arabië zegt twee raketten van de opstandige sjiitische Houthi-rebellen in Jemen te hebben onderschept. Eén projectiel was gericht op de Saudische stad Taif, niet ver van Mekka, aldus het bewind in de hoofdstad Ryad.

Door ANP - 10-10-2016, 11:46 (Update 10-10-2016, 11:46)

De claim volgt twee dagen nadat in Jemen door een luchtaanval op een trouwerij in de hoofdstad Sanaa 140 mensen omkwamen en minstens 525 anderen gewond raakten. Na die aanval wees de beschuldigende vinger vrijwel direct naar Saudi-Arabië. Dit land leidt een militaire, soennitische coalitie die de Houthi's bestrijdt.

De tweede raket die onschadelijk werd gemaakt, was gericht op de Jemenitische stad Marib, ten oosten Sanaa.