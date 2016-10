Cel voor politicus na geintje over Vietnam

PHNOM PENH - Een parlementslid in Cambodja betaalt een flinke prijs voor een geintje over het afstaan van grondgebied aan Vietnam. Op Facebook schreef het lid van de oppositie dat de regering wat land had afgestaan aan buurman Vietnam. Hij had er een kaart bijgedaan. Een rechter gaf de veertigjarige Um Sam An een celstraf van 2,5 jaar.

Als je iets niet moet doen in Cambodja, dan is het grappen maken over de relatie met de veel grotere buren Vietnam en Thailand. Veel Cambodjanen zijn buitengewoon achterdochtig jegens deze twee landen. De rechter veroordeelde de politicus wegens het veroorzaken van discriminatie en instabiliteit. Hij kreeg er een boete van omgerekend 890 euro bij.