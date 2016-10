Mensenrechtenprijs voor jezidi-activiste

STRAATSBURG - De Vaclav Havelprijs voor de mensenrechten gaat dit jaar naar de Iraakse activiste Nadia Murad. Zij behoort tot de jezidi's en werd in 2014 op 21-jarige leeftijd ontvoerd door Islamitische Staat.

Door ANP - 10-10-2016, 14:18 (Update 10-10-2016, 14:18)

Murad werd drie maanden misbruikt voordat ze naar Duitsland wist te vluchten. De afgelopen jaren heeft ze zich ingezet voor de jezidi’s, vooral voor de vrouwen die als seksslaaf zijn misbruikt door IS. Zij was dit jaar ook kandidaat voor de Nobelprijs voor de Vrede.

Murad nam de prijs, waaraan 60.000 euro is verbonden, maandag in ontvangst in Straatsburg. De door de Raad van Europa ingestelde prijs is vernoemd naar de Tsjechische toneelschrijver en strijder voor de mensenrechten en later president Vaclav Havel (1936-2011).

De prijs werd voor de vierde keer uitgereikt. De eerdere winnaars kwamen uit Wit-Rusland, Azerbeidzjan en Rusland.