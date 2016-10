VN willen onderzoek naar luchtaanvallen Jemen

GENÈVE - De Hoge Commissaris voor de Mensenrechten, Zeid Ra’ad al-Hussein, heeft maandag aangedrongen op een onafhankelijk internationaal onderzoek naar de luchtaanvallen in Jemen. Volgens de VN zijn sinds maart 2015 door de bombardementen ten minste 4125 burgers gedood. Zeker 7200 slachtoffers raakten gewond. Er is voldoende reden te veronderstellen dat er sprake is van schending van de mensenrechten.

Door ANP - 10-10-2016, 18:12 (Update 10-10-2016, 18:12)

Het bestoken van een complex in Sanaa waar een rouwplechtigheid werd gehouden was het zoveelste voorbeeld. De raketaanval eiste zaterdag 140 levens, van onder anderen leiders van de Houthi-opstandelingen. ,,Sinds het begin van het conflict in Jemen zijn trouwerijen, markten, ziekenhuizen, scholen en nu een begrafenisbijeenkomst onder vuur genomen. Het resultaat was talloze burgerslachtoffers, terwijl het volstrekt onduidelijk bleef wie verantwoordelijk is voor deze daden'', aldus Zeid.