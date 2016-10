Erdogan zet actie tegen Böhmermann voort

MAINZ - De Turks president Recep Tayyip Erdogan legt zich niet neer bij het besluit van het Openbaar Ministerie in Duitsland de komiek Jan Böhmermann niet te vervolgen wegens belediging van een buitenlands staatshoofd. Böhmermann declameerde in maart in zijn tv-programma Neo Magazin Royale een gedicht waarin hij zich onder meer afvroeg of je Erdogan een geitenneuker en pedofiel mocht noemen.

Door ANP - 10-10-2016, 18:13 (Update 10-10-2016, 18:13)

De officier van justitie in Mainz oordeelde vorige week dat de grens tussen satire en smaad niet bewust is overschreden en zag ervan af de presentator voor de rechter te dagen. Erdogan is het met die zienswijze niet eens en gaf zijn Duitse advocaat opdracht bezwaar aan te tekenen. De brief is maandag bij het OM binnengekomen. De procureur-generaal in Koblenz moet nu uitsluitsel geven.

Los van deze procedure in Rijnland-Palts, waar de zender ZDF is gevestigd, loopt er ook nog een juridische zaak die Erdogan als privépersoon aanspande tegen Böhmermann. De civiele kamer in Hamburg buigt zich daar begin november over. De arrondissementsrechter verbood Böhmermann indertijd grote delen van het gewraakte gedicht te herhalen op straffe van een dwangsom.