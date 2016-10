Paul Ryan wil Trump niet langer verdedigen

WASHINGTON - De invloedrijke Republikein Paul Ryan heeft de kandidatuur van Donald Trump voor het presidentschap verder gefrustreerd. De voorzitter van het Huis van Afgevaardigden zei maandag in een telefonische vergadering met fractiegenoten dat hij niet van plan is de luidruchtige vastgoedmagnaat nog langer te verdedigen.

Door ANP - 10-10-2016, 19:35 (Update 10-10-2016, 19:51)

Ryan gaat zich in plaats van campagne te voeren voor Trump richten op het behoud van de Republikeinse meerderheid in het Congres. Dat heeft onder andere de New York Times bekendgemaakt, zich beroepend op twee bronnen binnen de partij die anoniem wilden blijven.

Hoewel Ryan niet openlijk afstand nam van Trump vatten enkele afgevaardigden dat wel zo op. Dana Rohrabacher, een conservatieve veteraan uit Californië, kwam er daarom later in het overleg op terug. Ryan maakte toen duidelijk dat hij zijn steun aan Trump niet formeel intrekt.

Trump zelf reageerde zoals zo vaak onmiddellijk via Twitter op dit nieuws. ,,Paul Ryan zou meer tijd moeten besteden aan het op orde krijgen van de begroting, aan banen en illegale immigratie en niet zijn tijd verdoen met het bestrijden van de Republikeinse genomineerde.''