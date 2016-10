Noodtoestand voor North Carolina na Matthew

WASHINGTON - De Amerikaanse president Barack Obama heeft maandag de noodtoestand uitgeroepen voor de staat North Carolina vanwege de schade die orkaan Matthew heeft aangericht, meldt het Witte Huis.

Door ANP - 11-10-2016, 2:05 (Update 11-10-2016, 2:08)

Door het uitroepen van de noodtoestand komen onder andere federale organisaties in actie. Afgelopen donderdag riep Obama ook al de noodtoestand uit voor de staten Florida en South Carolina, toen Matthew het vasteland nog moest bereiken.

Volgens CNN zijn in de VS ten minste eenentwintig mensen om het leven gekomen door de storm. Elf mensen kwamen om in North Carolina.