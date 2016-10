'Terreurverdachte probeerde ons om te kopen'

ANP 'Terreurverdachte probeerde ons om te kopen'

LEIPZIG - De Syrische vluchtelingen die hun van terrorisme verdachte landgenoot Jabr al-Bakr overmeesterden in Leipzig, waren niet gevoelig voor geld. ,,Hij heeft geprobeerd ons om te kopen'' vertelde een van de jongemannen tegen RTL Duitsland. ,,Maar wij zeiden: je kunt ons zoveel geld geven als je wilt, we laten jou niet vrij.'' De Syrische vluchtelingen noemen het onacceptabel dat iemand een aanslag zou plegen ,,in het land dat de deur voor ons openzette''.

Door ANP - 11-10-2016, 11:22 (Update 11-10-2016, 11:22)

De jonge Syriërs hadden de terreurverdachte (22) nietsvermoedend in huis genomen, nadat die via een site voor Syrische vluchtelingen om tijdelijk onderdak had gevraagd. Ze aten samen rijst met lamsvlees en de in Leipzig verblijvende vluchtelingen boden de man een slaapplaats aan. Bewoner Mohammed A. (hij wil anoniem blijven) knipte het haar van Al-Bakr op diens verzoek.

Vervolgens kwamen ze er via Facebook achter dat hun gast werd gezocht door de Duitse autoriteiten omdat hij vergevorderde plannen zou hebben voor een bomaanslag. ,,Toen hebben we hem met verlengkabels vastgebonden."