Poetin zegt bezoek aan Parijs af

PARIJS - De Russische president Poetin heeft een bezoek aan Parijs afgezegd. Hij zou volgende week naar de Franse hoofdstad komen om een Russisch-orthodoxe kathedraal naast de Eiffeltoren te openen, een expositie van Russische kunst te bezoeken en zijn Franse ambtgenoot Hollande te ontmoeten. Maar dinsdagochtend besloot Poetin volgens Franse bronnen af te zien van het bezoek.

Door ANP - 11-10-2016, 12:16 (Update 11-10-2016, 12:16)

Frankrijk en Rusland liggen diplomatiek met elkaar overhoop. Afgelopen weekend blokkeerden de Russen nog een Frans voorstel in de VN-Veiligheidsraad over Syrië. De Fransen wilden dat de raad zich zou uitspreken voor een onmiddellijk einde aan de luchtaanvallen op de Syrische stad Aleppo, maar door een Russisch veto belandde het voorstel in de prullenbak.

Volgens een bron binnen het kantoor van Hollande had de Franse president Poetin uitgenodigd om alsnog over Syrië te praten, maar wilde hij geen andere activiteiten met het Russische staatshoofd ondernemen. Daarop antwoordde Moskou dat het bezoek wordt 'opgeschort', zonder een nieuwe datum voor te stellen.