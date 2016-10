President Filipijnen richt pijlen nu op tabak

ANP President Filipijnen richt pijlen nu op tabak

MANILLA - In navolging van zijn keiharde strijd tegen drugs wil de Filipijnse president Rodrigo Duterte nu ook het roken uitbannen. Binnenkort zet hij zijn handtekening onder een wet die roken in de publieke ruimte volledig verbiedt, maakte zijn minister van Volksgezondheid maandag bekend. ,,In parken, op busstations en zelfs in auto's zal niet meer worden gerookt'', aldus de minister.

Door ANP - 11-10-2016, 12:18 (Update 11-10-2016, 12:18)

Duterte is in korte tijd beroemd en berucht geworden doordat hij het drugsgebruik in zijn land met grof geweld bestrijdt. Sinds zijn aantreden afgelopen zomer zijn al ruim 3600 vermeende drugsdealers, -gebruikers en toevallige voorbijgangers vermoord door politieagenten en burgers die na oproepen van het staatshoofd het recht in eigen hand namen.

Hoe het strenge rookverbod zal worden gehandhaafd moet nog blijken. De verkoop van tabak en gebruik binnenshuis blijft overigens toegestaan. Volgens de minister zal Duterte de nieuwe wet nog deze maand ondertekenen.