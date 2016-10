Witte Huis rept van aanranding door Trump

WASHINGTON - Het Democratisch kamp heeft weer een schepje op het verkiezingsvuur gegooid. Het Witte Huis deelde dinsdag mee dat de opmerkingen van de Republikeinse presidentskandidaat Trump over het betasten van vrouwen wijzen op een geval van aanranding.

Door ANP - 11-10-2016, 21:54 (Update 11-10-2016, 21:54)

Het draait om opmerkingen van Trump van elf jaar geleden en waarvan een geluidsopname bewaard is gebleven. Hij zou in 2005 onder meer hebben gezegd dat hij seks wilde hebben met een getrouwde vrouw en dat hij had gemerkt dat ze nepborsten had. Hij betitelde zijn opmerkingen van weleer zondagavond in het debat met zijn rivale Hillary Clinton als 'niet meer dan kleedkamerpraat'. De seksistische opmerkingen zouden onder anderen gaan over Nancy O'Dell, een bekende presentatrice in de VS.

President Obama noemde de opmerkingen dinsdag weerzinwekkend. Donald Trump is inmiddels alweer in een volgend conflict verwikkeld. Dit keer met leden van zijn eigen Republikeinse kamp.