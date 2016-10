Franse soldaten zwaargewond door droneaanval

ANP Franse soldaten zwaargewond door droneaanval

BAGDAD - Twee Franse soldaten zijn zwaargewond geraakt bij een aanval met een drone in Irak. Een van hen ligt op sterven. Twee Peshmerga-strijders werden bij dezelfde aanval gedood, aldus het Franse dagblad Le Monde. Het zou de eerste aanval door strijders van Islamitische Staat zijn op Franse soldaten, die is uitgevoerd met een drone. Een onbekend aantal Franse soldaten raakte gewond.

Door ANP - 12-10-2016, 1:17 (Update 12-10-2016, 1:17)

De 'bomdrone' werd onderschept en explodeerde nadat die op de grond terecht was gekomen. Het is niet duidelijk of deze drone op afstand tot ontploffen is gebracht of dat er een tijdbom aan het vliegtuig vastzat. Het ongeval gebeurde op 2 oktober, het Franse Ministerie van Defensie wil geen commentaar geven.