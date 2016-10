FBI doet onderzoek naar hack bij Democraten

WASHINGTON - De FBI onderzoekt wie e-mails van de Amerikaanse Democraat John Podesta heeft gehackt. Podesta is de campagnemanager van Hilary Clinton. Deze week kwamen via Wikileaks nieuwe vertrouwelijke documenten naar buiten, onder meer over toespraken van Clinton.

Door ANP - 12-10-2016, 3:54 (Update 12-10-2016, 3:54)

Volgens Podesta is het FBI-onderzoek onderdeel van een groter onderzoek naar het hacken van computers van de Democraten. Hij denkt dat de Russen verantwoordelijk zijn voor de hack en mogelijk samenwerken met de Republikein Donald Trump.