ANP Turkije: hevig verzet van IS bij grens

ISTANBUL - Strijders van terreurbeweging Islamitische Staat in het noorden van Syrië bieden hevig verzet in gevechten met door Turkije gesteunde rebellen. Dat zei het Turkse leger woensdag. Turkije stuurde bijna twee maanden geleden troepen de grens over om IS uit de grensstreek te verdrijven.

Door ANP - 12-10-2016, 10:34 (Update 12-10-2016, 10:34)

Met steun van Turkse tanks en gevechtsvliegtuigen zijn de rebellen de afgelopen tijd opgerukt in de richting van Dabiq, een bolwerk van IS. Volgens het Turkse leger zijn de afgelopen 24 uur 47 IS-strijders gedood. ,,Vanwege hevig verzet van IS is er geen voortgang geboekt bij de geplande herovering van vier plaatsen'', aldus het leger.