Mensenrechtenchef VN noemt Trump 'gevaarlijk'

GENÈVE - De mensenrechtenchef van de Verenigde Naties heeft zich bij de criticicasters van Donald Trump gevoegd. Volgens Zeid Ra'ad al Hussein is de Republikeinse presidentskandidaat ,,vanuit internationaal oogpunt gevaarlijk''.

Door ANP - 12-10-2016, 11:36 (Update 12-10-2016, 11:36)

Al-Hussein haalde Trumps uitlatingen over minderheden aan, evenals zijn pleidooien voor het gebruik van martelmethoden die in het internationaal recht zijn verboden. Volgens de mensenrechtenchef zijn de uitspraken ,,erg verontrustend''. ,,Als Donald Trump wordt gekozen op basis van de dingen die hij heeft gezegd - en tenzij die dingen niet veranderen - kan er volgens mij geen twijfel over bestaan dat hij internationaal gezien gevaarlijk zal zijn.''