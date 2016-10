Franse hittegolf in top 10 dodelijke rampen

ANP Franse hittegolf in top 10 dodelijke rampen

DEN HAAG - De dodelijkste natuurramp in 2015 was - na de aardbeving van Nepal - de hittegolf in Frankrijk. De Europese hittegolf in Frankrijk kostte aan 3275 mensen het leven, bij de aardbeving in Nepal stierven 8831 mensen. Ook hittegolven in België, Pakistan en India staan in de top 10 van natuurrampen. Dat blijkt uit het Wereld Rampen Rapport van het Internationale Rode Kruis.

Door ANP - 13-10-2016, 6:25 (Update 13-10-2016, 6:25)

In totaal waren in 2015 bijna 100 miljoen mensen slachtoffer van een natuurramp, waarbij 92 procent klimaatgerelateerd was. Er waren 32 grote droogtes in 2015; anderhalf keer meer dan het jaar ervoor.

2015 was ook het jaar van de hoogste vluchtelingenaantallen ooit gemeten. In totaal waren in 2015 65,3 miljoen mensen wereldwijd gedwongen huis en haard te verlaten. Bijna 41 miljoen hiervan waren ontheemd als gevolg van conflicten en geweld. Het aantal mensen op de vlucht voor oorlog of vervolging is van 6 mensen per minuut in 2005 gestegen (tien jaar later) naar 24 mensen per minuut in 2015. Ten opzicht van een wereldbevolking van 7,4 miljard mensen is nu 1 op iedere 113 mensen een asielzoeker, ontheemde of vluchteling.