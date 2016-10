Duits hof houdt Ceta niet tegen

ANP Duits hof houdt Ceta niet tegen

KARLSRUHE - De Duitse regering mag voorlopig verder gaan met het vrijhandelsakkoord Ceta tussen Canada en de Europese Unie. Het Duitse grondwettelijke hof in Karlsruhe heeft donderdag meerdere bezwaren tegen de Duitse instemming met het akkoord afgewezen, maar wil zich daar later nog dieper over buigen.

Door ANP - 13-10-2016, 10:45 (Update 13-10-2016, 10:45)

Door de uitspraak kan de ondertekening van het verdrag op 27 oktober in Brussel doorgaan. De Duitse regering moet er wel voor zorgen dat aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Zo moet een clausule worden opgenomen dat Duitsland zich uit de voorlopige inwerkingtreding terug kan trekken als dat nodig is.

Vicekanselier en minister van Economische Zaken Sigmar Gabriel had woensdag dringend gewaarschuwd tegen een stop op de ondertekening. Dit zou Duitsland grote schade kunnen berokkenen, zei hij.

Na de ondertekening en goedkeuring door het Europees Parlement zou Ceta in delen voorlopig in werking kunnen treden, nog voordat de parlementen van de EU-lidstaten erover hebben gestemd. Volgens de klagers zou dit inbreuk maken op hun democratische rechten.