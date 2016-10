Verhoor Assange maand uitgesteld

Door ANP - 13-10-2016, 11:57 (Update 13-10-2016, 11:57)

De Australiër zou maandag 17 oktober in de ambassade worden ondervraagd over aangiftes van zedenmisdrijven die tegen hem in Zweden zijn gedaan. Hij verblijft al meer dan vier jaar in de ambassade, waar hij toevlucht zocht om aan uitlevering te ontkomen. Hij vreest dat Zweden hem wil uitleveren aan de Verenigde Staten, die hem willen vervolgen wegens het openbaar maken van staatsgeheimen.

Na maanden onderhandelen waren Zweden en Ecuador het eens geworden dat Assange in de ambassade zou worden verhoord. De Zweedse justitie stuurde daarvoor vragen door die een Ecuadoraanse aanklager aan hem zou stellen.