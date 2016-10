Schotland werkt weer aan onafhankelijkheid

GLASGOW - In Schotland is weer een wetsontwerp voor een referendum over onafhankelijkheid in de maak. Een nieuw referendum kan worden gezien als een manier om Schotlands stem te laten horen bij de onderhandelingen die Groot-Brittannië gaat voeren om de Europese Unie te verlaten.

13-10-2016

Het ontwerp is volgende week klaar, kondigde de Schotse premier Sturgeon donderdag aan. Op een bijeenkomst in Glasgow van haar partij, de Scottish National Party, zei ze dat ze hoopt de Schotten weer in het stemhokje te krijgen voor de Britten de EU hebben verlaten. Ze vindt dat Londen niet over de rug van Schotland kan besluiten de Europese Unie te verlaten.

In 2014 spraken de Schotten zich in een referendum met 55 tegen 45 procent tegen onafhankelijkheid uit. Maar tijdens het Brexit-referendum stemde Schotland vóór aanblijven bij de EU.