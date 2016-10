Thaise koning Bhumibol (88) overleden

ANP Thaise koning Bhumibol (88) overleden

BANGKOK - De Thaise koning Bhumibol Adulyadej is donderdag op 88-jarige leeftijd in een ziekenhuis in Bangkok overleden.

Door ANP - 13-10-2016, 14:10 (Update 13-10-2016, 14:59)

,,Zijne koninklijk hoogheid is vredig ingeslapen in het Siriraj-hospitaal'', liet de Thaise regering weten, eraan toevoegend dat zijn dood om 15.52 uur plaatselijke tijd was ingetreden.

Bhumibol was de langstzittende monarch ter wereld. Hij besteeg de troon op 9 juni 1946. Zijn 63-jarige zoon kroonprins Maha Vajiralongkorn volgt hem waarschijnlijk op.

(App-gebruikers zien een video hier)