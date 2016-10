Regime Syrië tegen noodhulp voor Oost-Aleppo

GENÈVE - De Syrische regering heeft deels ingestemd met een plan voor noodhulp van de Verenigde Naties, maar weigert hulp toe te laten in het door rebellen bezette deel van Aleppo. Dat hebben de Verenigde Naties donderdag laten weten.

Door ANP - 13-10-2016, 15:20 (Update 13-10-2016, 15:20)

Het plan, dat alleen de maand oktober beslaat, is bedoeld om verlichting te bieden voor 29 belegerde of moeilijk te bereiken gebieden. De regering heeft hulp voor 25 van die plekken goedgekeurd. In het oosten van Aleppo en drie landelijke gebieden in de provincie Damascus wil het regime echter geen noodhulp toelaten.