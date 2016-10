Bedreiger presidentskandidaat opgepakt

ANP Bedreiger presidentskandidaat opgepakt

ST. PÖLTEN - De politie in Oostenrijk heeft een man opgepakt die presidentskandidaat Alexander Van der Bellen en premier Christian Kern met de dood zou hebben bedreigd. De man heeft volgens de politie donderdag schuld bekend.

Door ANP - 13-10-2016, 16:04 (Update 13-10-2016, 16:04)

De man uitte de bedreigingen via Twitter en is volgens de politie ,,psychisch labiel''. Zijn computer en mobiele telefoon zijn in beslag genomen.

Woensdag werd bekend dat Van der Bellen politiebewaking krijgt in verband met doodsbedreigingen uit neonazistische kringen. Een man met een tatoeage van een hakenkruis op zijn borst kondigde via Twitter aan Van Der Bellen te zullen doodschieten. Een ander publiceerde een gemanipuleerde foto van de presidentskandidaat met een lichaam waarin messen zijn gestoken. Of de donderdag gearresteerde man ook een neonazi is, zei de politie niet.